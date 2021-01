Le probabili formazioni di Bologna-Milan: Calhanoglu ancora out. Mandzukic in panchina

Bologna-Milan - Sabato, ore 15.00, stadio Renato Dall'Ara

▪ Arbitra Daniele Doveri, della sezione di Roma

▪ Classifica: Bologna 20 punti, Milan 43 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Il tecnico serbo schiererà probabilmente la solita formazione' 'tipo' con De Silvestri, Tomiyasu, Danilo e Dijks a coprire la porta difesa da Skorupski; in mediana potrebbe rivedersi Dominguez al fianco di Schouten, mentre in avanti rimane da sciogliere il dubbio legato alla prima punta. Se venisse riconfermato Barrow, alle sue spalle dovrebbero essere schierati Orsolini, Soriano e Vignato, ma Mihajlovic potrebbe anche decidere di reinserire Palacio nella formazione titolare. In quest'ultimo caso il gambiano giocherebbe esterno e Vignato dovrebbe partire dalla panchina. Indisponibili, invece Medel e Santander che non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni.

COME ARRIVA IL MILAN - Bennacer torna tra i convocati dopo 50 giorni ma non dovrebbe partire titolare, così come Mandzukic che va in panchina. Il Milan ha perso Kjaer per infortunio, dunque spazio a Tomori dall'inizio accanto a Romagnoli, con Calabria e Theo sulle corsie laterali. Il problema più grande è sulla trequarti con il ko muscolare di Diaz, mentre Calhanoglu non è stato convocato. Pioli potrebbe sperimentare Krunic o un giocatore più offensivo come Leao. In avanti Zlatan Ibrahimovic.