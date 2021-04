Le probabili formazioni di Cagliari-Roma: chance per Reynolds. Mayoral dal 1'

Di seguito le ultime su Cagliari-Roma raccolte dai nostri inviati:

▪ Cagliari-Roma - Domenica 25 aprile, ore 18.00, Sardegna Arena

▪ Arbitra Massimiliano Irrati, della sezione di Pistoia

▪ Classifica: Cagliari 28 punti, Roma 55 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Ultimo match del trittico settimanale per il Cagliari, che dopo le vittorie contro Parma e Udinese ospita la Roma alla Sardegna Arena. Davanti a Vicario e all’ormai intoccabile Carboni, spazio a Godin e al ritorno di Rugani, con Ceppitelli di nuovo in panchina. Sugli esterni spazio al ritorno di Zappa e Lykogiannis, con il duo formato da Nandez e Marin, con Duncan al posto dello squalificato Nainggolan a fare il play. Davanti la coppia formata da Joao Pedro e Pavoletti.

COME ARRIVA LA ROMA - Fonseca recupera Smalling, El Shaarawy, Spinazzola e Kumbulla, ma sarà difficile vederli già domenica in gruppo dal primo minuto. Per questo in difesa largo al terzetto Mancini-Cristante-Fazio, mentre in porta potrebbe esserci l’avvicendamento tra Pau Lopez e Mirante. A centrocampo altra chance per Reynolds a destra e Bruno Peres a sinistra con Villar e Diawara in mezzo. Sulla trequarti spazio a Carles Perez e Pellegrini con Mayoral in attacco.