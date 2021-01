Le probabili formazioni di Crotone-Genoa: Siligardi o Di Carmine al fianco di Simy

A pochi giorni dalla fine del mercato le squadre di Serie A sono costrette a tornare a pensare al campo, alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Mentre impazzano le ultime trattative, le venti formazioni devono pensare a fare punti sul campo prima del gran finale di lunedì, che consegnerà ai tecnici le rose con cui convivranno fino al termine della stagione. Di seguito le ultime dai campi di Crotone-Genoa raccolte dai nostri inviati:

Crotone-Genoa - Sabato, ore 15.00, stadio Ezio Scida

▪ Arbitra Piero Giacomelli, della sezione di Trieste

▪ Classifica: Crotone 12 punti, Genoa 18 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL CROTONE - Per la delicata sfida con il Genoa Stroppa sembra intenzionato a cambiare ancora. In difesa conferma per Djidji sulla destra, Marrone in mezzo e ballottaggio tra Magallan e Luperto sulla sinistra, con il primo favorito. In mezzo dovrebbe ritornare Benali come mezzala, l’altra sarà Vulic con Zanellato regista. Sugli esterni pochi dubbi: Reca e sinistra e Pereira a destra. Il rebus invece riguarda l’attacco, con Messias in forte dubbio Stroppa potrebbe decidere di giocarsi immediatamente la carta Di Carmine, anche se la scelta più probabile rimane quella dell’impiego di Siligardi al fianco di Simy.

COME ARRIVA IL GENOA - Squadra che vince non si cambia. Mister Davide Ballardini dovrebbe fare sua questa massima e in vista della sfida importantissima contro il Crotone dovrebbe confermare l’undici titolare partito contro il Cagliari domenica scorsa. Davanti a Perin ci sarà una linea a tre formata da Masiello, Radovanovic e Criscito mentre Strootman dovrebbe essere confermato in mezzo al campo con Badelj e Zajc. Sugli esterni dovrebbero agire Zappacosta e Czyborra con Shomurodov che dovrebbe affiancare Destro nel reparto avanzato.