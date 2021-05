Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio: l'attacco viola non cambia, Ribery con Vlahovic

Di seguito tutte le ultime su Fiorentina-Lazio, raccolte dai nostri inviati:

Fiorentina-Lazio - Sabato 8 maggio ore 20.45, stadio Franchi

▪ Arbitra Fabio Maresca, della sezione di Napoli

▪ Classifica: Fiorentina 35 punti, Lazio 64 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Iachini prepara la sfida interna con la Lazio, contro cui ha un pessimo score, privo solo dello squalificato Igor e dell'acciaccato Borja Valero. In settimana qualche voce su possibili uscite di Pezzella e Milenkovic dalla difesa, ma nella linea difensiva davanti a Dragowski dovrebbero esserci entrambi e con loro anche l'uruguayano Caceres, pronto però ad avanzare sulla destra al posto di Venuti qualora dovesse trovare un posto Martinez Quarta. Biraghi sembra invece il più certo di un posto, a sinistra. A centrocampo potrebbe partire ancora dalla panchina Castrovilli, che si vede chiuso dal ritrovato Pulgar in regia, dall'equilibrio garantito da Amrabat e dalla miglior forma recente di Bonaventura. In attacco Ribery sta bene e affianca Vlahovic.

COME ARRIVA LA LAZIO - Simone Inzaghi per la trasferta di Firenze cambia un solo giocatore rispetto al successo per 4-3 contro il Genoa. Perché al Franchi rientrerà dalla squalifica Acerbi, titolare al centro della difesa tra Marusic e Radu, con Hoedt che va addirittura fuori rosa. Sulle corsie spazio ancora a Lazzari e Lulic, a maggior ragione vista la squalifica di Fares a sinistra, in mezzo Milinkovic-Savic, recuperato dopo un paio di allenamenti saltati in settimana, l'equilibratore Lucas Leiva e la fantasia Luis Alberto. Davanti Immobile e Correa, coppia assolutamente intoccabile visto il momento di forma eccezionale dell'argentino.