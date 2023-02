Le probabili formazioni di Hellas Verona-Lazio: Lazzari e Hysaj si giocano il posto a destra

Di seguito le ultime dai campi su Hellas Verona-Lazio, raccolte dagli inviati di TMW:

▪ Hellas Verona-Lazio - Lunedì 6 febbraio, ore 18.30, stadio Bentegodi

▪ Arbitra Daniele Chiffi, della sezione di Padova

▪ Classifica: Hellas Verona 13 punti, Lazio 38 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Come arriva l'Hellas Verona

Zaffaroni recupera un elemento importante in difesa: scontata la squalifica, Pawel Dawidowicz tornerà ad affiancare Isak Hien e Federico Ceccherini nel terzetto davanti a Montipò. Faraoni resta in forse, ma potrà al massimo accomodarsi in panchina: spazio dunque a Depaoli sulla destra, con il rientrante Doig (che ha smaltito la febbre) a cingere il duo Tamèze-Sulemana. Dopo l'ottimo impatto di Udine, Cyril Ngonge si candida ad una maglia da titolare sulla trequarti: ad affiancarlo potrebbe essere Lazovic, con Djuric al centro dell'attacco. In corsa, però, rimangono pure Lasagna, Braaf e Duda, con Kallon possibile outsider.

Come arriva la Lazio

Fuori dalla Coppa Italia, Sarri fa all-in sulla Champions. Con il Verona nel monday night in campo l’undici titolare compreso Immobile, al rientro dal 1’ in campionato dopo tre partite. Ai suoi lati, Felipe Anderson e Zaccagni. Nessun dubbio a centrocampo, con Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. Dietro, invece, Lazzari e Hysaj si giocano il posto di terzino destro con Marusic a sinistra. L’ex Casale farà coppia al centro con Romagnoli, in porta Provedel dopo la panchina il Coppa Italia.