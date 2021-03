Le probabili formazioni di Hellas Verona-Milan: sulla trequarti ballottaggio tra Diaz e Krunic

Di seguito le ultime su Hellas Verona-Milan dai nostri inviati:

▪ Hellas Verona-Milan - Domenica, ore 15.00, stadio Marcantonio Bentengodi

▪ Arbitra Daniele Orsato, della sezione di Schio

▪ Classifica: Hellas Verona 38 punti, Milan 53 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Tra le possibili variazioni rispetto a Benevento c'è anche l'innesto di Dawidowicz a discapito di Ceccherini, che al Vigorito rientrava da un infortunio: non è però escluso che il terzetto composto dall'ex Fiorentina, Gunter e Magnani venga confermato in toto dopo le ottime risposte della trasferta campana. Assente Tameze, uscito malconcio mercoledì per un affaticamento al polpaccio: Sturaro si candida dunque per la seconda gara da titolare in gialloblù accanto a Veloso. Faraoni e Lazovic sono in crescita perenne, al pari di Barak, Zaccagni e Kevin Lasagna, che non sono in discussione per la sfida ai rossoneri.

COME ARRIVA IL MILAN - Tonali dovrà stringere i denti per essere in campo a Verona. Non ci saranno Ibrahimovic, Mandzukic, Calhanoglu e Bennacer. Sulla trequarti ballottaggio tra Diaz e Krunic, mentre torna Calabria tornerà ad occupare la posizione di terzino destro. Saelemaekers dovrebbe prendere il posto di Castillejo sulla trequarti, invece Tomori si candida per un posto al centro della difesa con Kjaer o Romagnoli. Davanti ancora Leao titolare come centravanti, mentre Rebic agirà da ala sinistra.