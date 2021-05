Le probabili formazioni di Hellas Verona-Torino: Sanabria-Belotti in vantaggio su Zaza

Ultime quattro giornate di campionato, sbagliare è assolutamente vietato e già in questo turno sono molti gli scontri diretti decisivi affinché la stagione prenda una specifica strada o quella verticalmente opposta: per la lotta salvezza e quella Champions due gare fondamentali come Benevento-Cagliari e Juventus-Milan: chi la spunterà avrà tantissime chances di raggiungere l'obiettivo. Di seguito tutte le ultime su Hellas Verona-Torino, raccolte dai nostri inviati:

Hellas Verona-Torino - Domenica 9 maggio ore 15.00, stadio Bentegodi

▪ Arbitra Davide Massa, della sezione di Imperia

▪ Classifica: Hellas Verona 42 punti, Torino 34 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Ceccherini rientra dalla squalifica e può insidiare Dawidowicz per il centro-destra: uno dei due affiancherà Magnani e Dimarco nel terzetto. Resta valida anche la candidatura di Gunter, leggermente più defilato rispetto agli altri. La squalifica di Tameze riduce il ventaglio di scelte in mezzo al campo: Barak potrebbe arretrare nuovamente sulla linea dei centrocampisti in tandem con Sturaro, facendo spazio sulla trequarti a Salcedo al fianco di Zaccagni. Faraoni e Lazovic presidieranno le fasce, con Lasagna a completare il quadro nel ruolo di prima punta.

COME ARRIVA IL TORINO - Vojvoda sfida Singo, mentre sull’out opposto Ansaldi ha perso il principale avversario: Murru, infatti, si è fermato per un problema muscolare e non sarà a disposizione per la trasferta di Verona. Il tecnico Nicola ritrova Verdi e Mandragora, al rientro dal turno di squalifica, e tornano in mediana al posto di Baselli e Lukic. Davanti ancora il tandem Sanabria-Belotti anche se Zaza prova ad infilarsi, non sono previste rotazioni in difesa con il terzetto Izzo-Nkoulou-Bremer che viaggia verso la conferma.