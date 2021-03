Le probabili formazioni di Inter-Atalanta: ballottaggio Ilicic-Muriel. Vidal in vantaggio su Eriksen

vedi letture

Di seguito le ultime su Inter-Atalanta dai nostri inviati:

▪ Inter-Atalanta - Lunedì, ore 20.45, stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Maurizio Mariani, della sezione di Roma

▪ Classifica: Inter 59 punti, Atalanta 49 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'INTER - Sei successi di fila in Serie A: l'Inter non vuole più fermarsi e perciò Antonio Conte è orientato a confermare in blocco la squadra che ha vinto a Parma, salvo un paio di cambi, con un nuovo ballottaggio tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez che questa volta vede avanti l'argentino per affiancare in tandem Romelu Lukaku. Per il resto solita difesa composta da Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni, davanti alla porta del capitano Samir Handanovic. In mezzo Barella, Brozovic e Vidal proveranno a lanciare Hakimi e Perisic sulle fasce. Il cileno è in vantaggio su Eriksen, che potrebbe rifiatare dopo tante gare dal 1'.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Match importantissimo per i bergamaschi in chiave quarto posto. Tra i pali Sportiello è ancora in vantaggio su Gollini, mentre in difesa Toloi e Romero sono sicuri di una maglia da titolare. Da capire quali saranno le condizioni di Djimsiti, in caso di forfait è pronto Palomino. In mediana pochissimi dubbi: la coppia Freuler-De Roon in cabina di regia con Maehle e Gosens sugli esterni. Ancora assente Hateboer, l'olandese non tornerà prima di aprile. Pessina si piazza nuovamente sulla trequarti, con Zapata e uno tra Ilicic e Muriel dal 1', con il colombiano per il momento favorito.