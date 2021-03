Le probabili formazioni di Juventus-Lazio: Kulusevski in vantaggio su Morata

Il 26° turno di Serie A tornerà ad essere composto da dieci gare, a meno di sorprese: il Torino ha avuto infatti l'ok per tornare ad allenarsi e, se non arriveranno novità nelle prossime ore, partirà alla volta di Crotone. Per lotta Champions e salvezza, le più appassionanti in questo momento della stagione, altra giornata importante e che potrebbe segnare svolte significative in classifica. Di seguito le ultime su Juventus-Lazio dai nostri inviati:

▪ Juventus-Lazio - Sabato, ore 20.45, Allianz Stadium

▪ Arbitra Davide Massa, della sezione di Imperia

▪ Classifica: Juventus 49 punti, Lazio 43 punti (una gara in meno)

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Andrea Pirlo perde anche Rodrigo Bentancur risultato positivo al Coronavirus e non disponibile dunque per la sfida alla Lazio. Non al 100% della condizione Cuadrado, Bonucci e De Ligt destinati a partire dalla panchina con Danilo, Demiral, Alex Sandro e Bernardeschi a proteggere la porta di Szczesny. In mezzo al campo spazio a Chiesa, Rabiot e due fra McKennie (ancora alle prese col fastidio all’anca), Ramsey e Fagioli. Davanti al fianco di Cristiano Ronaldo, in vantaggio Kulusevski su Morata.

COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi studia due sorprese per la Juventus. In attesa di eventuali conferme nella rifinitura, il tecnico biancoceleste ha provato Marusic come stopper di destra con Hoedt centrale e Acerbi a sinistra. Visto che Lazzari è infortunato, dovrebbe toccare a Fares come quinto di destra, con Lulic a sinistra: in mezzo invece i soliti tre titolari, Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Davanti Immobile con uno tra Correa, favorito, e Caicedo. L'altra opzione è l'inserimento di uno tra Musacchio e Hoedt dietro e il ritorno di Marusic sulla fascia destra. Indisponibili Luiz Felipe e Radu, che rientrerà col Crotone.