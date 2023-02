Le probabili formazioni di Juventus-Lazio: Vlahovic e Immobile tornano titolari

Queste le probabili formazioni di Juventus-Lazio, ultimo quarto di finale di Coppa Italia in programma stasera - giovedì 2 febbraio - alle 21.00 all'Allianz Stadium:

Chiesa in vantaggio su Di Maria, c'è Vlahovic dal 1'

Appuntamento con i quarti di finale di Coppa Italia per la Juventus che ospita all’Allianz Stadium la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Pronta qualche modifica nell’undici bianconero con Perin tra i pali, il rientro di Alex Sandro in difesa assieme a Danilo e Bremer, in vantaggio su Rugani; a centrocampo Cuadrado in vantaggio su Soulé sulla destra con Kostic e Iling-Junior in ballottaggio sulla sinistra (avanti il primo), a centrocampo il tridente Fagioli, Locatelli, Rabiot; in attacco Chiesa in vantaggio su Di Maria per giocare a supporto di Vlahovic che torna dal 1'.

C'è il tridente leggero Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni

Comincia un lungo tour de force per la Lazio, che inizierà a giocare ogni tre giorni. Giovedì a Torino contro la Juventus in Coppa Italia lecito quindi aspettarsi qualche cambio di Sarri nella formazione titolare, a partire dal portiere: Maximiano, in campo con il Bologna negli ottavi, può prendere il posto di Provedel. In difesa Patric scalpita per Casale, con Romagnoli confermato al suo fianco: Lazzari e Hysaj i due terzini. A centrocampo sperano in una chance Vecino, che potrebbe prendere il posto di Cataldi con Luis Alberto confermato nel terzetto assieme a Milinkovic-Savic. Davanti torna Immobile dal 1', nel tridente formato da Felipe Anderson e Zaccagni.