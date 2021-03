Le probabili formazioni di Milan-Udinese: dubbio Deulofeu, Nestorovski è pronto

Primo turno infrasettimanale del 2021 in Serie A e prima occasione per le inseguitrici di mettere un po' di pressione alla nuova capolista, l'Inter di Antonio Conte: i nerazzurri saranno infatti gli ultimi a scendere in campo, a Parma, nel posticipo del giovedì. Prima stagionale anche per Serse Cosmi, chiamato al capezzale del Crotone dopo l'esonero di Stroppa e che dovrà fare di necessità virtù contro l'Atalanta, avendo a disposizione solo due allenamenti prima della discesa in campo. Di seguito le ultime su Milan-Udinese, raccolte dai nostri inviati:

▪ Milan-Udinese - Mercoledì, ore 20.45, stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Davide Massa, della sezione di Imperia

▪ Classifica: Milan 52 punti, Udinese 28 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL MILAN - Torna l'incubo degli infortuni per il Milan. Contro l'Udinese i rossoneri avranno tre giocatori offensivi fuori per problemi muscolari, ovvero Ibrahimovic, Mandzukic e Calhanoglu, mentre Rebic dovrebbe stringere i denti e giocare titolare. Brahim Diaz andrà a sostituire il turco sulla trequarti, mentre Leao sarà la prima punta in vece dello svedese. In difesa possibile rotazione con Romagnoli che rientra dal primo minuto dopo la panchina a Roma, mentre Kjaer potrebbe osservare un turno di riposo. Ancora fermo ai box il regista Bennacer: in mezzo dunque toccherà ancora a Tonali e Kessié.

COME ARRIVA L'UDINESE - Recupera alcuni pezzi l’Udinese, il tecnico Luca Gotti infatti potrà nuovamente contare sugli squalificati e su alcuni acciaccati per il match contro il Milan. Davanti a Musso si va verso la riconferma del terzetto composto da Becao, Bonifazi e Nuytinck, la condizione di Samir infatti è ancora da valutare. Sulle fasce Molina si sta destreggiando molto bene, ecco dunque che l’argentino potrebbe insidiare uno tra Larsen e Zeegelaar, soprattutto considerando che il danese non ne ha mai saltata una di recente. In mezzo Pereyra rileverà Makengo, con Arslan volante e De Paul a completare il trio. Davanti da valutare le condizioni di Okaka e di Deulofeu, non dovessero recuperare ci sarà di nuovo la coppia Nestorovski-Llorente, con Braaf ad insidiare entrambi dopo il buon ingresso in campo di domenica.