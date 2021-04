Le probabili formazioni di Napoli-Crotone: Osimhen è in vantaggio su Mertens

Esaurite le due settimane dedicate alle Nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato e ai duelli che infiammano ogni sfida del 29° turno di Serie A: i punti a disposizione sono sempre meno e tutte le squadre sono chiamate a dare qualcosa di più per centrare gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Di seguito le ultime su Napoli-Crotone dai nostri inviati:

▪ Napoli-Crotone - Sabato 3 aprile, ore 15, stadio Diego Armando Maradona

▪ Arbitra Antonio Di Martino, della sezione di Teramo

▪ Classifica: Napoli 53 punti, Crotone 15 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL NAPOLI - In vista della sfida al Crotone Rino Gattuso deve fare i conti con la squalifica di Koulibaly e gli infortuni di Demme e Ospina che limiteranno dunque le scelte del tecnico. Nel 4-2-3-1 del Napoli spazio dunque a Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui (Hysaj può rifiatare per la Juve), in mediana invece torna Bakayoko al fianco di Fabian. Nel ruolo di centravanti Osimhen è avanti nel ballottaggio con Mertens, così come Politano è favorito su Lozano a destra. Intoccabili Zielinski ed Insigne.

COME ARRIVA IL CROTONE - Pochi dubbi di formazione per Serse Cosmi che deve però capire se potrà affidarsi a Reca oppure no. In caso di forfait Pedro Pereira agirebbe a sinistra, con Molina a destra e a centrocampo ci sarebbero Benali, Vulic e Messias. Davanti a Cordaz spazio a Magallan, Golemic e Djidji, mentre in attacco conferma per la coppia formata da Ounas e Simy. Con Reca in campo fuori Vulic, con Molina che agirebbe da mezzala e Benali al centro.