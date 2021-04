Le probabili formazioni di Parma-Crotone: dubbi a centrocampo per D'Aversa

Esaurito, nel giro di un paio di giorni, il progetto Superlega europea, per le squadre italiane, big o meno, è tempo di pensare al campionato, in particolare ad una lotta per le zone europee che si è scaldata notevolmente dopo i risultati dell'infrasettimanale. Discorso che vale anche per il lotto retrocessione dopo la risalita del Cagliari. Di seguito le ultime su Parma-Crotone, raccolte dai nostri inviati:

▪ Parma-Crotone - Sabato 24 aprile, ore 18.00, stadio Ennio Tardini

▪ Arbitra Antonio Rapuano, della sezione di Rimini

▪ Classifica: Parma 30 punti, Crotone 15 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL PARMA - Per la sfida contro il Crotone Roberto D'Aversa dovrà ancora fare a meno di alcuni uomini importanti per il suo Parma, come Juraj Kucka ancora ai box per infortunio. Il tecnico ducale dovrebbe confermare Simone Colombi in porta dopo le buone risposte di Torino, con una difesa che dovrebbe rivedere dall'inizio il rientrante Andrea Conti, al posto di Laurini. Difficile invece la titolarità di Lautaro Valenti, con Osorio e Bani confermati con Pezzella per completare il reparto. A centrocampo Kurtic potrebbe tornare in panchina visto il ritorno di Hernani: insieme a lui altra chance per Brugman dopo il gol alla Juve e ad Alberto Grassi. Davanti, possibile staffetta Pellè-Cornelius, con il danese che potrebbe guidare l'attacco al centro del dinamico-duo rumeno Man e Mihaila.

COME ARRIVA IL CROTONE - Cosmi ha annunciato in conferenza stampa il rientro di Benali da titolare e l'esclusione di Luperto: al posto suo dovrebbe esserci ancora Cuomo al fianco di Golemic e Djidi, mentre a centrocampo spazio al libico con Messias e Molina. Reca e Pereira agiranno sulle corsie laterali nel 3-5-2 che è diventato ormai il modulo fisso della squadra, con i soliti Simy-Ounas ad agire in attacco.