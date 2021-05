Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus: Pirlo se la gioca con Ronaldo-Dybala

vedi letture

Di seguito tutte le ultime su Sassuolo-Juventus, raccolte dai nostri inviati:

▪ Sassuolo-Juventus - Mercoledì 12, ore 20.45, Mapei Stadium

▪ Piero Giacomelli, della sezione di Trieste

▪ Classifica: Sassuolo 56 punti, Juventus 69 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL SASSUOLO - De Zerbi dovrebbe optare per un pizzico di turnover, cambiando qualcosa rispetto alla sfida con il Genoa. Chiriches e Ferrari, coppia titolare al centro della difesa, dovrebbe essere confermata, così come Consigli, soliti ballottaggi sulle fasce Toljan-Muldur e Kyriakopoulos-Rogerio. In mezzo al campo potrebbe rivedersi Obiang per Maxime Lopez, con Locatelli ancora titolare. In avanti Djuricic non è apparso ma è comunque convocato: potrebbe ad ogni modo esserci spazio per Berardi, Defrel, Boga alle spalle di Raspadori, con Caputo ancora in panchina.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - La Juve va a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo con ancora qualche piccola speranza di qualificazione alla prossima Champions League. Tra i pali spazio a Buffon con la retroguardia composta da Danilo, De Ligt, favorito su Demiral, il rientrante Bonucci e Alex Sandro. In mezzo al campo pronto a tornare dall’inizio Arthur con Rabiot al suo fianco e Bentancur in panchina; sugli esterni pronti Cuadrado a destra e Chiesa, favorito su McKennie, a sinistra. Davanti sono in tre per due posti con il tandem Dybala-Ronaldo in vantaggio su Morata.