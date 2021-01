Le probabili formazioni di Spezia-Udinese: Deulofeu affianca Nestorovski in attacco

A pochi giorni dalla fine del mercato le squadre di Serie A sono costrette a tornare a pensare al campo, alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Mentre impazzano le ultime trattative, le venti formazioni devono pensare a fare punti sul campo prima del gran finale di lunedì, che consegnerà ai tecnici le rose con cui convivranno fino al termine della stagione. Di seguito le ultime dai campi di Spezia-Udinese raccolte dai nostri inviati:

Spezia-Udinese - Domenica, ore 20.45, stadio Alberto Picco

▪ Arbitra Antonio Di Martino, della sezione di Teramo

▪ Classifica: Spezia 18 punti, Udinese 18 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LO SPEZIA - 63 ore dopo la sfida di Coppa Italia lo Spezia torna in campo al “Picco” per iniziare il suo girone di ritorno. Le fatiche della gara del “Maradona” si faranno sentire ma la fortuna di Italiano è poter contare su una rosa ampia e che ha dato ampie garanzie. In porta tornerà Provedel mentre Vignali dovrebbe fare gli straordinari sulla corsia di destra. Al centro tornerà Chabot con Terzi che dovrebbe essere confermato al centro con Marchizza a sinistra. Non è escluso però anche un turno di riposo al capitano con Erlic pronto a subentrare. A centrocampo ci sarà Agoumé con Maggiore e Pobega ai lati mentre in attacco il tridente potrebbe essere formato da Gyasi, Galabinov e Farias.