Le probabili formazioni di Torino-Juventus: Kulusevski verso una maglia da titolare

Esaurite le due settimane dedicate alle Nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato e ai duelli che infiammano ogni sfida del 29° turno di Serie A: i punti a disposizione sono sempre meno e tutte le squadre sono chiamate a dare qualcosa di più per centrare gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Di seguito le ultime su Torino-Juventus dai nostri inviati:

▪ Torino-Juventus - Sabato 3 aprile, ore 18, stadio Olimpico Grande Torino

▪ Arbitra Michael Fabbri, della sezione di Ravenna

▪ Classifica: Torino 23 punti, Juventus 55 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL TORINO - Al suo primo derby della Mole, Nicola deve fare i conti con le assenze in difesa. Singo sarà out per infortunio, Nkoulou è appena rientrato dopo un mese di Covid e al massimo andrà in panchina, Lyanco è tormentato da una lombalgia ma dovrebbe stringere i denti e giocare con Izzo e Bremer, sulle fasce sono in vantaggio Ansaldi e Murru. In mediana sono certi di un posto Rincon e Mandragora, poi è sfida tra Lukic e Baselli, con Gojak e Linetty indietro nel ballottaggio. In attacco, favorita la coppia Belotti-Sanabria.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - In casa Juventus, dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro il Benevento, l’obiettivo è solo uno: rialzare la testa nel derby della Mole. Senza Buffon squalificato e Demiral-Bonucci positivi al Covid-19, spazio a Szczesny tra i pali con Cuadrado sulla destra e Danilo a sinistra e coppia centrale formata da De Ligt e Chiellini. In mezzo al campo Arthur, che non dovrebbe essere convocato al pari di Dybala e McKennie dopo il festino a casa dell'americano, lascerà il posto a Bentancur e Rabiot con Kulusevski e Chiesa sulle fasce. Tandem offensivo composto da Ronaldo e Morata.