Juventus-Genoa, le probabili formazioni: Boga parte dall'inizio, Norton-Cuffy non ce la fa

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Genoa (Lunedì 6 aprile, ore 18.00, arbitra Massa, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti per il match contro il Genoa passerà al 3-4-2-1: in porta ci sarà Perin che di fatto ha scavalcato Di Gregorio nelle gerarchie del tecnico toscano. In difesa spazio ad uno schieramento a 3 formato da Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo sulla destra si muoverà McKennie, in mezzo c’è un grande dubbio ed è legato a Locatelli rientrato molto giù di morale dagli impegni con l’Italia, perciò non è da escludere che possa riposare con Koopmeiners titolare al fianco di Thuram. Il francese è certo del posto visto che è rimasto a Torino durante la pausa. A sinistra, invece, agirà Cambiaso che in nazionale non ha giocato. Sulla trequarti non ci sono dubbi e toccherà a Yildiz e Conceicao. In attacco potrebbe esserci ancora Boga con l’opzione Vlahovic anche se è più probabile che il serbo possa entrare nel secondo tempo. (da Torino, Camillo Demichelis)

Come arriva il Genoa

Un’assenza per Daniele De Rossi che nel giorno di Pasquetta farà visita al suo mentore Luciano Spalletti. Il tecnico rossoblù non avrà a disposizione Norton-Cuffy, infortunatosi con l’Under 21 inglese. Al suo posto a sinistra potrebbe giocare Sabelli con Ellertsson a destra mentre Frendrup e Malinovskyi saranno i centrali. In difesa davanti a Bijlow non si tocca il reparto formato da Marcandalli, Ostigard e Vasquez mentre in avanti possibile impiego per Vitinha e Colombo mentre Baldanzi dovrebbe agire fra il centrocampo e l’attacco. (da Genova, Andrea Piras)