Lecce-Atalanta, le probabili formazioni: Palladino in attacco schiera CDK, Zalewski e Krstovic

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Lecce-Atalanta (Lunedì 6 aprile, ore 15.00, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Lecce

Il Lecce riparte dal “Via del Mare”, dove affronterà l’Atalanta lunedì alle 18. Eusebio Di Francesco non potrà contare su Gaspar, Berisha, Sottil e Camarda. A rischio anche Gallo, mentre dovrebbero recuperare Veiga e Coulibaly, con quest’ultimo che partirebbe dalla panchina. Poche sorprese nel 4-2-3-1, con Falcone in porta e la retroguardia composta da Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Ndaba. Davanti alla difesa ci saranno Ramadani e Ngom, con Gandelman sulla trequarti. In avanti, spazio per Pierotti a destra e Banda sulla fascia opposta, mentre al centro del tridente Štulić è in vantaggio su Cheddira per una maglia da titolare. (da Lecce, Pierpaolo Verri)

Come arriva l'Atalanta

L’Atalanta a Lecce ha l’obiettivo di cominciare un rush finale fondamentale per ritornare in Europa nonostante le assenze pesanti di Hien e Scamacca. 3-4-2-1 per i bergamaschi con la miglior formazione possibile. Carnesecchi tra i pali; difesa a 3 con Scalvini, Djimsiti e un ballottaggio tra Ahanor e Kolasinac; a centrocampo confermato il duo Ederson-De Roon; sulle fasce Zappacosta favorito su Bellanova a destra, mentre a sinistra prende quota Bernasconi. Davanti verrà schierato il miglior tridente possibile: De Ketelaere a destra; a sinistra Zalewski favorito su Raspadori; al centro come unica punta l’ex Krstovic. (da Bergamo, Filippo Davide Di Santo)