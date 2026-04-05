Pisa-Torino, le probabili formazioni: Scuffet è pronto a riprendersi la porta nerazzurra

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Pisa-Torino (Domenica 5 aprile, ore 18.00, arbitra Zufferli, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Pisa

Contro il Torino, Hiljemark dovrebbe ritrovare dal primo minuto Scuffet tra i pali, pronto a riprendersi la porta nerazzurra. Davanti a lui va verso la conferma il terzetto difensivo composto da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli, ormai riferimento stabile dell’assetto a tre. In mediana tornerà sicuramente Aebischer dopo la squalifica, affiancato da Loyola, mentre sulle fasce agiranno Angori da un lato e Toure, che dovrebbe rientrare dal primo minuto, dall’altro. Sulla trequarti spazio ai soliti Moreo e Tramoni, chiamati a supportare Stojlkovic, favorito per guidare l’attacco nerazzurro. (da Pisa, Davide Caruso)

Come arriva il Torino

Zapata si è infortunato, così D’Aversa pensa di puntare sul tandem Adams-Simeone per la trasferta di Pisa. Il Torino ripartirà anche dalla difesa proposta prima della pausa con il terzetto Coco-Ismajli-Ebosse davanti a Paleari. I ballottaggi riguardano la mediana: le coppie Pedersen-Lazaro e Ilkhan-Prati si sfidano per completare il reparto insieme a Gineitis, Vlasic e Obrador. (da Torino, Emanuele Pastorella)