Le probabili formazioni di Napoli-Empoli - Turnover da ambo i lati. Altra chance per Rrahmani

Dopo Milan e Torino ieri sera, tocca ai campioni uscenti. La Coppa Italia prosegue con gli ottavi di finale e stasera sarà la volta del debutto del Napoli, vincitore nella passata edizione, contro l'Empoli capolista in Serie B ma con una rosa chiaramente di livello inferiore. Sarà l'esordio nella competizione anche per lo Stadio Diego Armando Maradona con la nuova intitolazione. Fischio d'inizio alle 17:45, chi andrà avanti sfiderà la vincente di Roma-Spezia (in gara unica all'Olimpico o al Picco).

COME ARRIVA IL NAPOLI - E' tempo di turnover. In una stagione complesa e con un calendario compresso a tal punto da disputare praticamente ogni settimana due partite invece che una non potrebbe essere altrimenti per Rino Gattuso, sempre molto attento alla gestione del gruppo e delle energie, anche perché alle porte ci sono le due partite fondamentali con Fiorentina (campionato) e Juventus (Supercoppa Italiana). In porta dovrebbe essere confermato Meret, mentre in difesa chance per Ghoulam a sinistra, Di Lorenzo confermato a destra poiché squalificato in campionato; Rrahmani avrà subito l'occasione di rifarsi dopo l'esordio da incubo di Udine, in coppia con Maksimovic che potrebbe dividersi i minuti con il rientrante Koulibaly. In mediana rientra Demme, probabilmente con Fabian e Lobotka 'finto trequartista' con Elmas a sinistra e Politano a destra. Centravanti Petagna, l'unico a disposizione di Ringhio.

COME ARRIVA L'EMPOLI - "Giocherà chi ha avuto meno minuti", parola del presidente Fabrizio Corsi e dell'allenatore Alessio Dionisi. E' dunque prevedibile una rivoluzione in casa Empoli, a maggior ragione perché tra pochi giorni ci sarà lo scontro diretto con la Salernitana in campionato. Davanti a Furlan possibile linea difensiva formata da Cambiaso, Casale, Pirrello e Terzic; a centrocampo Damiani con Ricci (seguito da tempo dagli azzurri) e Zurkowski mezzali; in attacco Bajrami in supporto alla coppia Matos-Olivieri.