Napoli-Milan, le probabili formazioni: ecco Anguissa dal 1', sorpresa Fullkrug-Nkunku

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Milan (Lunedì 6 aprile, ore 20.45, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Napoli

Pochi dubbi per Antonio Conte in vista della sfida al Milan in programma lunedì al Maradona. In casa Napoli è stata la settimana della rottura con Lukaku, che non è rientrato ed ha deciso di restare in Belgio per ritrovare la condizione. Mancheranno ancora Di Lorenzo e Rrahmani, mentre a centrocampo potrebbero tornare tutti insieme i Fab4 ma in sistema diverso rispetto a quello utilizzato a inizio stagione. In porta c’è Vanja Milinković-Savić, chiamato a dare sicurezza e presenza. Davanti a lui una linea difensiva composta da Alessandro Buongiorno e Sam Beukema con Juan Jesus riferimento centrale. Il cuore del gioco passa da Lobotka, che detta tempi e geometrie. Accanto a lui torna titolare Frank Anguissa. Sugli esterni, gamba e qualità: Leonardo Spinazzola da una parte, dall’altra Matteo Politano reduci dalla delusione mondiale con l’Italia. Davanti, il riferimento è Rasmus Hojlund con De Bruyne e McTominay. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva il Milan

Match decisivo per il Milan, Allegri ritrova Leao: il portoghese, recuperato dal fastidio all’adduttore, ma sia lui che Pulisic potrebbero finire in panchina con l'inedita coppia Fullkrug-Nkunku in avanti. Per il resto non ci sono dubbi: Maignan in porta, Tomori, De Winter (al posto dell’infortunato Gabbia) e Pavlovic in difesa, Fofana, Modric e Rabiot in mezzo con Saelemaekers e Bartesaghi sugli esterni. Torna tra i convocati Loftus-Cheek dopo il brutto infortunio subito contro il Parma. (da Milano, Antonello Gioia)