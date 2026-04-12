All'Hellas non basta il gol di Bowie. Ko col Torino, L'Arena titola: "Retrocessione più vicina"

Quarta sconfitta consecutiva e un piede e mezzo in Serie B. L’Hellas Verona perde anche a Torino e vede ormai ridotte al lumicino le speranze di permanenza nella massima categoria.

Parte in salita la gara dell’Hellas, sotto già dopo poco più di cinque minuti in seguito a una dormita della difesa su un taglio di Pedersen che permette al Toro di passare in vantaggio con l’ex Simeone. I gialloblù con il passare dei minuti però vengono fuori, colpiscono una traversa con Gagliardini e trovano il pareggio con Bowie. Nella ripresa però un altro pasticcio in fase di costruzione permette ai granata di trovare il gol del ko con Casadei.

Queste le parole di Sammarco al termine del match: “È difficile commentare un momento così, sicuramente non stiamo raccogliendo punti e i problemi sono evidenti, li abbiamo. Lo dice la classifica. Nelle ultime tre partite c'è da dire che sono arrivati meno gol di quanto ne avremmo meritati".