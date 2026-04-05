Alla Lazio non basta Noslin, Il Tempo stamani: "Il Parma resiste, finisce 1-1"
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Nella prima pagina di oggi de Il Tempo, e più nello specifico in taglio alto, ci sono due titoli a sfondo calcistico. Di seguito il primo: "Alla Lazio non basta Noslin: il Parma resiste, finisce 1-1". In un match non troppo esaltante, un punto che comunque significa continuità per la squadra di Sarri.
Dalla Lazio si passa ai rivali giallorossi: "Stasera esame di maturità, per la Roma contro l'Inter". Gasperini a caccia di punti per la zona Champions, da conquistare in casa della capolista.
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