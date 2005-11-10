Casertana, è l'ora dei rinnovi: Martino ha firmato fino al giugno 2028
Giorni di conferme in casa Casertana. Era praticamente fatta già nei giorni scorsi ora c'è anche l'ufficialità: rinnovo fino al 2028 di Pietro Martino fino al 2028: "La Casertana FC comunica di aver rinnovato il contratto del calciatore Pietro Martino. Il difensore classe 1997 si lega ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2028 dopo essere stato protagonista con i falchetti nel rush finale della scorsa stagione".
“Non posso che essere contento di continuare ad indossare i colori rossoblù – commenta Martino – Provo profonda gratitudine nei confronti di questa società che ad inizio anno ha creduto in me, non mancando mai di manifestarmi la propria stima. Ora sono contento di poter dare il mio contributo sin dall’inizio della stagione e sono convinto che possiamo toglierci tante soddisfazioni. L’obiettivo è quello di tenere vivo l’entusiasmo che abbiamo provato sulla nostra pelle in occasione dei play-off. Tutto passa attraverso il lavoro e non vedo l’ora di tornare in campo per questa nuova sfida”.