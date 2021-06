Appuntamento con Lukaku. Corriere dello Sport: "Belgio avversario dell'Italia ai quarti"

Gli infortuni di Eden Hazard e Kevin De Bruyne sono - secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport - "sportivamente due pessime notizie, faziosamente un po' meno". Senza quei due il Belgio fa un po' meno paura. Nella notte in cui i Red Devils hanno mandato in frantumi il sogno Europeo del Portogallo, sono stati soprattutto gli Hazard a brillare: Thorgan con il gol decisivo, Eden con le sue giocate. In attesa di capire chi riuscirà a recuperare, il match di venerdì sarà ad ogni modo molto complicato, perché la squadra di Martinez ha tutto per creare problemi. Se ieri a Siviglia c'erano 30 gradi, venerdì a Monaco ce ne saranno 18: un clima molto più favorevole a sviluppare ritmi di gioco intensi. L'Italia può però farsi forza con l'ultimo precedente, quello di Euro 2016: gli azzurri superstiti di quella serata sono Bonucci, Chiellini e Immobile, mentre dall'altra parte ne sono rimasti ben dieci, tra cui Mertens e Lukaku.