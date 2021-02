Atalanta, Zapata a caccia di record. Tuttosport: "Raggiunto Gomez, insegue Denis e Cominelli"

"Atalanta, Zapata a caccia di record. Raggiunto Gomez, insegue Denis e Cominelli" scrive Tuttosport in edicola oggi. Il colombiano, da mercoledì, è in testa alla classifica dei bomber atalantini stranieri più prolifici della storia, insieme al Papu Gomez, con ben 59 reti. La media realizzativa del colombiano è più alta: complessivamente parliamo di 111 presenze con anche 26 assist ad impreziosire le statistiche. Sono dunque ben 85 le reti che hanno visto lo zampino del numero 91 di Cali da quando è arrivato a Bergamo. Dopo il gol realizzato al Napoli in Coppa, ora sono 3 gli obiettivi di Duvan: innanzitutto a quota 60 reti ufficiali diventerebbe il primo assoluto lasciandosi l'ex capitano alle spalle; se questo gol arrivasse in campionato, sarebbe per lui il numero 50, con German Denis (56) e il primo posto anche nel campionato di serie A ormai distante una manciata di reti. Il terzo e ultimo traguardo sono le 62 marcature di Cominelli (centrocampista degli Anni ‘40) che rappresentano il secondo posto assoluto dietro all'inarrivabile (forse) Doni che ha chiuso la carriera con 112 marcature ufficiali.