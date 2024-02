Calzona al debutto in A, parte la rincorsa Champions del Napoli

Dalla Promozione in Toscana, dai polverosi campi nelle categorie dilettantistiche, con una lunga esperienza da vice e collaboratore, fino alla qualificazione all’Europeo con la Slovacchia, dalla gavetta Calzona oggi coronerà un altro sogno: la prima in serie A alla guida del Napoli sul campo del Cagliari, scrive Il Corriere del Mezzogiorno in edicola questa mattina.

Il terzo allenatore della complicata stagione del Napoli deve ricostruire un percorso che possa portare il club azzurro in Europa: Bologna e Atalanta non perdono colpi ma il Napoli vuole giocarsi tutte le proprie opportunità per inseguire la Champions League sperando che il percorso delle italiane nelle coppe europee possa offrire la chance del quinto posto.

Osimhen con Kvara

La buona notizia per Calzona è che Osimhen ci sarà contro il Cagliari: l'attaccante ha recuperato dall'influenza e farà coppa davanti conKvaratskhelia, con il georgiano pronto a riscattare la serata non esaltante contro il Barcellona.All’andata Osimhen e Kvaratskhelia furono determinanti, confezionarono una delle quattro vittorie in campionato dell’era Mazzarri. Victor fece gol di testa e realizzò un assist decisivo proprio per Kvaratskhelia. Dovrebbe partire dal primo minuto anche Zielinski, coinvolto intensamente durante la rifinitura da Calzona e dal suo staff. Il ballottaggio con Traorè è aperto ma Zielinski è in leggero vantaggio, magari ricostruendo con Mario Rui la catena di sinistra di tante gare della trionfante scorsa stagione. Traorè è in crescita ma può essere utilizzato a gara in corso, puntando sulla freschezza e sulla capacità d’incidere subentrando dalla panchina.