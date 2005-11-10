TMW Napoli in pole per Favasuli, ma serve la stretta finale per evitare la concorrenza. Il punto

Il Napoli è in pole per Costantino Favasuli. Il terzino classe 2004, reduce da una più che ottima stagione con la maglia del Catanzaro il Catanzaro in Serie B, sembra infatti destinato a diventare uno dei rinforzi per le corsie laterali del club di De Laurentiis. L'affare, però, non è ancora chiuso. Anzi

Su Favasuli infatti non c'è soltanto il Napoli. Secondo quanto raccolto, infatti, in questi giorni e in queste ore hanno sondato concretamente il terreno per il giocatore, tra le altre, la Fiorentina (che ha il 50% sulla futura rivendita), il Cagliari, il Torino e anche la Roma. Il Catanzaro, squadra che ne detiene il cartellino, chiede 10 milioni per la cessione, il Napoli come detto resta avanti ma serve una stretta finale per annullare una concorrenza ampia e sempre più nutrita.