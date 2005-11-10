Ufficiale Triestina, ecco il nuovo allenatore: Gaetano Fontana ha firmato il contratto

Il tecnico classe '70 vanta una lunga esperienza fra Serie C dove ha allenato fra le altre Juve Stabia, Cosenza e Casertana. L'ultima esperienza a Gubbio nel 2025

La Triestina ha annunciato l'allenatore con cui andrà alla caccia del ritorno fra i professionisti. Si tratta di un profilo di grande esperienza soprattutto in Serie C come quello di Gaetano Fontana. Di seguito il comunicato della società alabardata:

US Triestina Calcio 1918 comunica di aver affidato a Gaetano Fontana la guida tecnica della prima squadra.

Prima di intraprendere il percorso di allenatore, il tecnico calabrese classe ‘70 ha vissuto una lunga e prestigiosa carriera nel ruolo di centrocampista, formandosi a livello giovanile nel Catanzaro e vestendo successivamente le maglie di Padova, Reggina, Alessandria, Juve Stabia, Ascoli, Fiorentina, Napoli e nuovamente Ascoli, casacca con la quale ha smesso i panni di calciatore nell’estate 2007.

Nella stagione 2008/09 è invece partita l’esperienza come allenatore, guidando in Serie D prima il Centobuchi e a seguire la Santegidiese. Dal campionato 2013/14 ha successivamente allenato stabilmente in terza serie, sedendo sulle panchine di Nocerina, Juve Stabia, Cosenza, Casertana, Fano, Imolese, Turris, Latina e Gubbio. Insieme a Fontana, entrano a far parte dello staff tecnico il viceallenatore Giuseppe Rossi ed il preparatore atletico Giovanni Altilia.

Il nuovo allenatore dell’Unione sarà presentato ai media in una conferenza fissata alle 10:00 di domani, venerdì 17 luglio, nella sala stampa dello stadio Nereo Rocco. Il club rivolge a mister Fontana e ai suoi collaboratori un caloroso benvenuto a Trieste, insieme all’augurio di buon lavoro e all’in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale.