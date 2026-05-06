Casting in difesa, Tuttosport oggi in apertura: "Mal di Bremer? Tre big da Juve"
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In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport ha deciso di titolare in questo modo: "Mal di Bremer? Tre big da Juve". Dubbi reciproci: il brasiliano può essere ceduto. Kim, Stones e Aké in corsa per la nuova difesa di Spalletti. Oltre al sudcoreano del Bayern e ai due centrali del City, in ballo pure Baidoo e Ordonez.
Si parla anche del Torino, con questo titolo: "Falcone, ciao Lecce: il Toro va in pressing". Il portiere ai saluti: "Pronto per un'altra esperienza". Petrachi lo marca stretto da mesi, ma cresce la concorrenza: Livakovic l'alternativa.
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