Commozione parlando di Percassi, l'apertura del Corriere dello Sport: "Gasp si scioglie"
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Sfida casalinga questa sera per la Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini scenderà in campo all'Olimpico contro l'Atalanta per cercare la scalata verso la Champions League. Emozione per il tecnico giallorosso che, parlando di Percassi in conferenza stampa, si è commosso. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Gasp si scioglie".
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