Roma, Gasperini vuole riportare in Italia Ruggeri: pressing del mister sul suo ex giocatore

La Roma è intenzionata a riportare in Italia Matteo Ruggeri. Dopo una stagione trascorsa all’Atletico Madrid, l’esterno mancino potrebbe riabbracciare la nostra Serie A. Il club giallorossi infatti sembrerebbe deciso a fare l’offerta ai Colchoneros che con l’arrivo di Grimaldo potrebbero liberare il giocatore. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gasperini potrebbe tentare l’affondo per un calciatore che conosce molto bene il cui valore di mercato però si aggira sui 25 milioni di euro. L'ingaggio del giocatore resta comunque importante e si aggira attorno ai 2,3 milioni di euro a stagione.

Gli anni col Gasp a Bergamo

E proprio nella Capitale Ruggeri potrebbe incontrare nuovamente il tecnico avuto ai tempi dell’Atalanta. E proprio a Bergamo, il ragazzo ha conosciuto il debutto in Serie A dopo dieci anni trascorsi nelle formazioni giovanili nerazzurra. Con la prima squadra della Dea, il ragazzo ha collezionato 109 presenze segnando anche due reti, entrambe in Europa League nella stagione 2023-2024.

Le statistiche dell'ultima stagione

La stagione appena terminata è stata molto importante per il laterale mancino italiano. Alla corte del Cholo Simeone infatti ha collezionato 47 presenze fra le varie competizioni (Liga, Coppa del Re, Champions League e Supercoppa di Spagna) realizzando sette assist per i compagni.