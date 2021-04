"Conte over the step". Corriere dello Sport: "Inter, meno dodici allo scudetto"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna fa il punto sulla situazione dell'Inter che adesso si trova a -12 dallo scudetto che porterà con sé, incurante del pallore di una serata durata poco, ma sfruttata per stare a distanza di sicurezza dal Milan. 90 minuti che si racchiudono in 20 e che possono rappresentare qualche rimpianto per il Napoli che si è accontentato di gestire un po' troppo. Handanovic regala un gol insieme a De Vrij, Eriksen lo realizza con un bel mancino da fuori: il resto è puro ragionamento in prospettiva.