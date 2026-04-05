Contro l'Inter senza paura, Il Romanista titola così stamattina: "L'uovo oggi"
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Per quanto riguarda la prima pagina di oggi, Il Romanista ha deciso di titolare così: "L'uovo oggi". Inter-Roma, ore 20.45: stasera al Meazza parte la lunga volata finale dal campionato. Non sarà certo una partita facile per la formazione di Gasperini, ma Chivu non ha le stesse certezze di prima. Senza fare calcoli, la Roma deve provarci.
Un altro titolo tra quelli presenti è il seguente: "Soulé all'attacco". Dopo una lunga assenza per infortunio, l'attaccante argentino ex Juventus e Frosinone torna al suo posto. Sulla sinistra, invece, c'è Rensch.
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