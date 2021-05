CR7 VS Lukaku. Gazzetta dello Sport: "Potevano giocare insieme, ora sono rivali"

Oggi Juve-Inter, duello a distanza tra Ronaldo e Lukaku. La Gazzetta dello Sport scrivere "Potevano giocare insieme, ora sono rivali". C'è di nuovo l'Inter sul cammino di CR7. E' dal 2002/2003 che non manca dalla Champions. Quell'anno giocò i preliminari con lo Sporting, sfidando l'Inter, e venendo eliminato. Poi l'anno successivo il passaggio allo United: da lì in poi ha sempre partecipato alla Champions, vincendola 5 volta. Oggi si gioca le residue speranze per la qualificazione, sfidando Romelu Lukaku. Entrambi ex United, avrebbero potuto giocare insieme alla Juve, due anni fa, prima dello sbarco all'Inter del belga. La Juve aveva impostato lo scambio con Dybala ma l'argentino rifiutò. E oggi Lukaku arriverà da campione d'Italia allo Stadium, sfidando CR7.