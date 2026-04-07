Crisi Roma, Il Messaggero questa mattina sull'allenatore: "Dilemma Gasp"

In occasione della prima pagina di oggi, viene dato uno spazio importante al calcio su Il Messaggero. Uno dei titoli di spicco, infatti, è il seguente: "Crisi Roma, dilemma Gasp". Champions lontana per i giallorossi: tutti sotto processo dopo la batosta di San Siro contro l'Inter (allenatore, che sembrava intoccabile fino a qualche settimana fa, compreso).

Nel frattempo, c'è l'allungo di Juventus e Como. Ieri, infatti, bianconeri e lariani hanno disputato le rispettive partite della 31^ giornata di Serie A: la squadra di Spalletti ha battuto per 2-0 in casa il Genoa, mentre la compagine di Fabregas non è andata oltre lo 0-0 sul campo dell'Udinese.