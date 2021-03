Da Locatelli a Pogba, i nomi per il centrocampo. Corriere di Torino: "La Juve rifonda"

vedi letture

"La Juve rifonda". E' questo il titolo con cui il Corriere di Torino apre le sue pagine sportive, raccontando di una possibile rivoluzione in mezzo al campo per i bianconeri. Il casting - si legge - è apertissimo e tra i tanti nomi in pole c'è quello di Manuel Locatelli del Sassuolo. Paul Pogba, invece rappresenta un sogno. E non sono da escludere le piste che portano ad Aouar, Tolisso e de Paul.