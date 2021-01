Derby di Coppa. Tuttosport: "Inter, per Conte resta un obiettivo secondario"

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea come la Coppa Italia "per Conte resta un obiettivo secondario". Il tecnico nerazzurro in carriera non ha mai avuto un gran rapporto con la Coppa Italia: ne ha vinta una sola, nel lontano 1995. Poi sempre delusioni, con quattro finali perse, tre da giocatore ed una in panchina. Il tecnico ha fatto capire come la sua attenzione sia rivolta al campionato. Ieri ha spostato il mirino poiché lui per primo sa che una sconfitta contro il Milan riaccenderebbe le polemiche attorno alla sua panchina. Però la Coppa rimane, al momento, un obiettivo secondario.