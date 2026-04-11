Domani Genoa-Sassuolo, La Repubblica (ed. Genova) e la parole di De Rossi: "Un match ball"
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Vigilia di campionato per il Genoa. Domani all'ora di pranzo la squadra di Daniele De Rossi incontrerà il Sassuolo per cercare di chiudere il discorso salvezza. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica: "Il Genoa aspetta il Sassuolo. De Rossi: 'Un match ball'".
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