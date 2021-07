Domani previsto l'arrivo a Milano, Gazzetta dello Sport: "Inzaghi, a te l'Inter"

Domani previsto l'arrivo a Milano, scrive La Gazzetta dello Sport: "Inzaghi, a te l'Inter". Domani Simone arriva a Milano, giusto in tempo per la presentazione di mercoledì e poi per l'inizio dei lavori a cominciare dalla giornata di giovedì. Il tecnico può dunque iniziare a modellare la sua creatura dal vivo, in attesa dei risvolti del mercato. Dopo 22 anni, Simone lascia la Capitale e la Lazio, per trasferirsi a Milano e all'Inter. Ci era arrivato da ragazzo, se ne va da uomo maturo, alla ricerca di nuove ambizioni.