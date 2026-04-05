Domani sera il big match Napoli-Milan, Il Mattino in apertura: "Fiato sul collo"
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Come di consueto, Il Mattino riserva uno spazio considerevole alle vicende del Napoli e la prima pagina di oggi non fa eccezione. Di seguito il titolo scelto dal quotidiano per parlare degli azzurri, che si trova in taglio basso: "Fiato sul collo". Il riferimento è al match col Milan, tra gli incontri di spicco della 31^ giornata di Serie A.
Partenopei e rossoneri si sfidano domani sera, già sapendo il risultato ottenuto oggi dall'Inter capolista in casa contro la Roma. Chi vince può mettere un po' di pressione alla squadra di Chivu.
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