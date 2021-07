Domani tocca a Emerson Palmieri, Il Mattino: "La freccia a sinistra di Mancini"

L'infortunio di Spinazzola obbliga Mancini a cambiare a sinistra e così scenderà in campo dal 1' Emerson Palmieri. Il Mattino scrive come l'italo-brasiliano sarà la freccia a sinistra nella linea difensiva a quattro dell'Italia contro la Spagna. Ha giocato da titolare con il Galles e fu protagonista di una buona prestazione soprattutto in fase di spinta. Quest'anno ha giocato poco con il Chelsea, con i Blues ha il contratto in scadenza nel 2022 ed è il grande obiettivo del Napoli.