Effetto Spalletti, vittoria a Cremona e vetta a -4. La Gazzetta dello Sport: "È un'altra Juve"
Buona la prima per la Juventus targata Luciano Spalletti, che allo Zini si impone 1-2 sulla Cremonese e mette a segno il secondo successo di fila. Per i bianconeri a segno per la prima volta in stagione Kostic e Cambiaso, mentre per i lombardi secondo gol in A di Vardy.
Nel pomeriggio frena il Napoli in casa contro il Como, con la formazione allenata da Antonio Conte che non va oltre lo 0-0 e ringrazia ancora una volta Vanja Milinkovic-Savic, protagonista con un rigore respinto a Morata. Un risultato che fa ben sperare le inseguitrici, con Milan-Roma che diventa una gara fondamentale questa sera. Anche l'Inter pronto a insidiare la vetta, impegnato nel lunch match con il Verona.
Terremoto in casa Genoa e Fiorentina. Nei viola dimissioni per il direttore sportivo Daniele Pradè, nel grifone dimissioni per il tecnico Patrick Vieira.
