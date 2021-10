Gazzetta: "Sanchez-D'Ambrosio alternative di lusso. Il Nino vuole giocare di più e convincere tutti"

L'Inter vince e convince contro l'Empoli al Castellani e lo fa grazie a due seconde linee come Alexis Sanchez e Danilo D'Ambrosio. Avere come alternative il Nino e l'italiano è un lusso: il primo inventa e torna decisivo, il secondo è solido in difesa e spietato davanti. Ben 72' in campo per Alexis, più di quanto successo prima, gennaio si avvicina, ma lui vuole convincere tutti di poter essere utile e giocare di più di quanto fatto finora, infortuni permettendo. D'Ambrosio invece salva un gol già fatto e poi avvia l'azione del suo vantaggio. La Gazzetta dello Sport sottolinea anche la prestazione di Dimarco, ormai un titolare aggiunto di questa squadra.