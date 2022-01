La Nazione: "Fiorentina, piace Reca dello Spezia. E si lavora sulle uscite"

Come sottolinea questa mattina La Nazione, nonostante l'alta tensione che si registra da ore per l'addio di Vlahovic a Firenze, non si frena l’attività della Fiorentina che negli ultimi quattro giorni di mercato potrebbe perfezionare con nuovi innesti. In queste ore si sta lavorando all’addio di Kokorin (Russia o rescissione del contratto) e di Amrabat (al Tottenham in prestito con opzione sul riscatto), ma anche la posizione di Nastasic (richiesto dalla Samp) rimane da monitorare. In entrata, i movimenti attorno a Nastasic, nel caso dovessero concretizzarsi, porteranno a novità nel pacchetto dei difensori a disposizione di Italiano. Reca dello Spezia, jolly per la difesa e per la mediana, è un profilo sul quale la Fiorentina potrebbe dirigersi con forza. Il giocatore proprio nelle ultime ore ha frenato bruscamente una trattativa che lo avrebbe dovuto portare al Torino. Reca ha un contratto in scadenza nel giugno 2022 e quindi, in caso di mancata cessione immediata e senza il rinnovo, il polacco la prossima settimana sarà in regime di svincolo e potrà accordarsi con chiunque a costo zero.