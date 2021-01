La Stampa sui ricavi dei club dopo l'avvento del Covid-19: "Resa dei conti"

"Resa dei conti". Questo il titolo che La Stampa utilizza nell'edizione odierna sui ricavi dei club. Il Covid li ha fatti crollare per le prime 20 società di un miliardo e nel 2020/2021 saranno altri due. La Juventus, decima in classifica ha perso 62 milioni in pochi mesi tra Stadium chiuso e diritti tv scontati. Lo studio Deloitte sull'ultima stagione in Europa considerando gli effetti del virus.