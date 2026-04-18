Fiorentina, è già l'ora delle scelte decisive. La Nazione: "Grosso, Farioli o chi? Viola di fretta"
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"Nuovo allenatore e futuro di Moise: sì, è già l’ora delle scelte decisive. Grosso, Farioli o chi? Viola di fretta" scrive La Nazione in edicola quest'oggi. Un risultato positivo a Lecce potrebbe aiutare il club ad anticipare i tempi per ridisegnare la squadra. Da Vanoli (che sogna la conferma) a Sarri (che farebbe di tutto per Firenze). Kean chiave del mercato.
Da martedì, se a Lecce dovesse essere blindata la salvezza, Ferrari, Paratici e Moretti alzeranno definitivamente il sipario sulla scena numero tre. Ovvero, il futuro. La ricostruzione. La ripartenza di una Fiorentina.
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Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
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