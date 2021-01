Fiorentina, Pezzella a Tuttosport: "Rinnovo? Ora conta solo il rispetto per la maglia"

"Rinnovo? Ora conta solo il rispetto per la maglia". Queste le parole di German Pezzella, capitano della Fiorentina, rilasciate a Tuttosport che le ha riportate in edicola stamani. L'argentino non ha voluto parlare di questioni extra-campo: "Per come sono fatto io, l'interesse personale viene sempre dopo, ora più che mai conta solo la squadra. Questi discorsi li affronteremo a fine stagione. Ora serve rispetto per la maglia, i compagni e i tifosi. Non dipende solo da me essere capitano anche in futuro, ma posso ribadire di essere felice ed orgoglioso di esserlo e lo farò sempre con il massimo impegno dando l'esempio migliore".