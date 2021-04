Fra campionato e Europa League, Il Messaggero: "C'è lo United. La Roma è in riserva"

Impegno in trasferta per la Roma. Questa sera alle 18, la squadra di Paulo Fonseca scenderà in campo alla Sardegna Arena di Cagliari per affrontare i rossoblu di Semplici. Il pensiero però non può non andare alla sfida di giovedì all'Old Trafford contro il Manchester United e valevole per l'andata delle semifinali di Europa League. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero: "C'è lo United. La Roma è in riserva".