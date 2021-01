Genoa-Cagliari, la moviola del Corriere dello Sport: "Braccio in area di Behrami, era rigore"

"Braccio in area di Behrami, era rigore", titola il Corriere dello Sport nella moviola di Genoa-Cagliari. Partita con un'ombra per Di Bello: il tocco di braccio in area sa molto di rigore ma l'arbitro non ha avuto dubbi e non ne ha avuti Valeri al VAR: il rigore ci poteva stare. Molto rischioso anche l'intervento di Destro su Joao Pedro: gli costa il giallo, ma poteva starci anche qualcosa di più.